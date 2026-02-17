«Режим зомби» на рынке труда назвали тревожным для экономики России

Рост частичной занятости в России говорит о спаде деловой активности и заморозке рынка труда. IT-эксперт, основатель HR-платформы it_smiles Юрий Гизатуллин назвал «режим зомби» тревожным для экономики страны (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным FinExpertiza, в третьем квартале 2025 года количество частично занятых россиян достигло 5,5 миллиона человек. Сейчас таким стал почти каждый шестой сотрудник, при этом компании начали переводить сотрудников на неполный день по своей инициативе в восемь раз чаще.

«Это классическая стратегия "заморозки": работодатель держит работника формально в штате, чтобы не искать нового, когда рынок восстановится, но не платит ему полноценную зарплату. Сотрудник формально трудоустроен, в статистике безработицы не числится, но фактически сидит без денег», — пояснил Гизатуллин.

В текущих условиях многие компании не в состоянии официально уволить людей из‑за отсутствия средств на выплату выходного пособия (три оклада). Как следствие, работники остаются «в резерве»: четыре миллиона — в неоплачиваемых отпусках, 1,27 миллиона — на сокращенной рабочей неделе. Это максимальный показатель с 2015 года.

«Это и есть скрытая безработица. Получается, что страна вышла из периода минимальной безработицы и входит в период спада деловой активности. В связи с чем бизнес переходит к более осторожной модели управления персоналом — сокращение расходов без массовых увольнений. Это разумно с точки зрения компании, но для экономики и людей это, конечно, тревожный сигнал. Вдобавок ко всему, многим из "частично занятых" на пятки наступает тренд на роботизацию и ИИ-автоматизацию — еще больше людей останутся без работы», — отмечает эксперт.

С замедлением рынка многие компании переходят в режим выживания. Миллионы людей формально трудоустроены, но при этом не имеют полноценного дохода — это большой риск социальной напряженности и сигнал для государства принять соответствующие меры.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, что до 2032 года в экономику необходимо будет вовлечь около 12 миллионов человек. Речь идет в том числе о замещающем вовлечении новых работников с учетом стремительного старения населения. Самые большие проблемы с кадрами отмечены в таких сегментах экономики, как обрабатывающая промышленность, логистика, транспортировка и хранение грузов.