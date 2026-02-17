В Евросоюзе забеспокоились из-за ослабления антироссийских санкций

Попытка Европейского союза ввести санкции против иностранных портов и банков, которые Россия использует для продажи нефти, встречает сопротивление со стороны некоторых членов этого блока, а значит, может ослабить последний пакет санкций. Об этом сообщило Bloomberg.

© Lenta.ru

Оказалось, что инициативы Брюсселя в отношении портов в Грузии и Индонезии вызвали настороженную реакцию в Италии, Греции, Венгрии и на Мальте. Кроме того, в некоторых европейских столицах опасаются реализации идеи о запрете на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Усиливающееся сопротивление таким шагам угрожает подорвать эффективность последнего пакета санкций Европейского союза.

В связи с этим агентство напомнило, что Европейская комиссия также настаивает на запрете экспорта станков и некоторого радиооборудования в Киргизию, так как эта продукция якобы может использоваться в военных интересах России. Экспорт в эту республику европейской продукции, содержащей технологии, находящиеся под санкциями, вырос в восемь раз с февраля 2022 года. Есть также данные, что поставки этой продукции из Киргизии в Россию увеличились на тысячу процентов.

В свою очередь, первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев потребовал, чтобы ЕС предоставил доказательства нарушения его страной санкционного режима.

Ранее сообщалось, что ЕС собрался ввести санкции против портов Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии. Кроме того, санкции распространятся на два киргизских банка — «Керемет» и ОАО «Капитал Банк Центральной Азии», а также на кредитные организации в Лаосе и Таджикистане.