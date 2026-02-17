Германия нашла нового поставщика газа

Власти ФРГ рассматривают возможность импорта сжиженного природного газа (СПГ) из Аргентины под госгарантии, сообщил Der Spiegel.

Соответствующие поставки могут начаться в рамках проекта госкомпании Sefe (прежде называвшейся Gazprom Germania) и аргентинской Southern Energy, поделились подробностями авторы публикации.

О том, что обе фирмы достигли данного соглашения, сообщалось еще в декабре прошлого года. Предполагается, что импорт, который составит до 2 млн тонн ежегодно, начнется до конца 2027 года. В результате на аргентинские поставки придется почти треть общего объема импорта сжиженного природного газа в Германию.

По информации издания, пока окончательного решения о госгарантиях данного проекта в Берлине не приняли.