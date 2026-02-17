Ошибка чиновника значительно увеличила долг Украины

В офисе генерального прокурора Украины сообщили об уголовном деле в отношении советника министра социальной политики — его действия привели к срыву разработки электронной системы, из-за чего государственный бюджет понес убытки в размере 500 тысяч долларов (около 38 миллионов рублей по текущему курсу). Эта сумма была выделена Киеву Всемирным банком. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что в 2018 году Министерство социальной политики Украины заключило договор на создание программного обеспечения. Однако итоговый результат оказался далек от технических условий — проведенная экспертиза подтвердила, что система попросту не работает. В итоге, приемка этого продукта привела к потери бюджета, который был выделен на развитие IT-инфраструктуры Украины Всемирным банком.

Утерянные таким образом деньги предстоит вернуть в банк с учетом начисленных процентов. В отношении ответственного министра было заведено уголовное дело, ведется проверка.

