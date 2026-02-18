$76.1590.27

Страна БРИКС захотела российский газ

Lenta.ruиещё 3

Иран ищет возможности начать импортировать газ из России. Об этом заявил министр нефти этой страны БРИКС Мохсен Пакнежад. Его процитировало агентство «Интерфакс».

Страна БРИКС захотела российский газ
© Лента.Ru

По словам Пакнежада, Иран делает все для того, чтобы нарастить добычу газа, которая в настоящее время вышла на рекордный уровень в 750 миллионов кубометров в сутки. Тем не менее в этом сегменте экономики есть дисбаланс, преодолеть который Тегеран хотел с помощью поставок российского энергоносителя. Кроме того, Иран приветствует российские компании, которые хотели бы инвестировать в его нефтяные и газовые месторождения.

В свою очередь, руководитель Национальной иранской газовой компании Саида Таваколи рассказал, что в настоящее время досконально проработан каждый пункт контракта на закупку газа из России с юридической и коммерческой точки зрения. Осталось договориться по двум вопросам. Первый — это способ определения цены, а второй — форма оплаты.

«После разрешения этих двух вопросов контракт на экспорт российского газа в Иран перейдет в стадию реализации», — пообещал Таваколи.

В декабре 2025 года Европейский союз потратил на трубопроводный российский газ 407 миллионов евро. Венгрия купила его на 199 миллионов евро, Греция — на 76 миллионов, а Болгария — на 72 миллиона. Всего в 2025 году Евросоюз заплатил за трубопроводный российский газ 5,8 миллиарда евро.