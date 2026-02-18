Глава ФАС ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ с 1 января

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский опроверг информацию о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 января 2026 года.

Он пояснил, что была проведена корректировка цен на коммунальные услуги в размере 1,7% в связи с изменением базовой ставки НДС. Других изменений не происходило, передает «Интерфакс».

Как подчеркнул Шаскольский, при необходимости в случае роста тарифов будут незамедлительно организованы проверки в регионах и приняты соответствующие меры.

Любые изменения в квитанциях, получаемых гражданами и организациями, могут быть вызваны увеличением потребления электроэнергии или тепловой энергии в зимний период, а не ростом самих тарифов.

Ранее в ведомстве уже сообщали, что с 1 января изменилось только налогообложение, в то время как регулируемые тарифы, утверждаемые в отдельном порядке, пересмотру не подвергались.