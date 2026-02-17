Мордашов назвал главный вызов для российской экономики

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов на форуме в рамках Недель российского бизнеса РСПП обозначил главный, по его мнению, вызов для экономики России.

Об этом пишет РБК.

«Нам нужно большое экономическое пространство, чтобы быть эффективным», — подчеркнул он.

По словам Мордашова, России нужен экономический простор и поиск партнёров в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азии для формирования ёмкого общего рынка.

Ранее Мордашов рассказал, что его крупнейшей ошибкой стал неудачный опыт зарубежных сделок в начале 2000-х. По его словам, компания потеряла тогда около $7 млрд.