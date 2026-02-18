Нефть упала после сигналов из Женевы

Цены на нефть продолжили снижение после того, как Иран заявил о достижении «общего согласия» с США по параметрам ядерной сделки. На этом фоне марка Brent приблизилась к $67 за баррель после падения почти на 2% во вторник, а WTI держится около $62, сообщает Bloomberg.

© if24.ru

Американский сторона подтвердила, что иранская делегация вернётся в Женеву с новыми предложениями через две недели. Несмотря на прогресс в переговорах, напряжённость в регионе сохраняется: Иран объявил о временном закрытии части Ормузского пролива для военно-морских учений, а США направили в район второй авианосец.

Торговая активность в Азии остаётся пониженной из-за празднования Лунного Нового года (закрыты площадки Сингапура и Китая). Участники рынка также следят за параллельными переговорами в Женеве по Украине —движение к снятию санкций с России может увеличить предложение нефти и дополнительно сбить цены.