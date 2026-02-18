США пригрозили покинуть МЭА

Американский министр энергетики Крис Райт предупредил о возможном выходе США из Международного энергетического агентства в случае сохранения курса на развитие возобновляемых источников энергии.

США пригрозили выйти из Международного энергетического агентства (МЭА), если организация продолжит делать ставку на развитие возобновляемых источников энергии, сообщает ТАСС.

Министр энергетики США Крис Райт выступил с этим заявлением на конференции во Французском институте международных отношений.

По словам Райта, если значительная часть агентств, предоставляющих данные, будет посвящать себя «подобным левым фантазиям», то это только исказит их основную задачу. Он отметил, что американская сторона не поддерживает сценарий достижения нулевого уровня выбросов и считает его невозможным.

