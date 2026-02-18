Нефть растет в цене на фоне сохранения напряженности между США и Ираном

Мировые цены на нефть демонстрируют рост, поскольку инвесторы сомневаются в скором урегулировании конфликта между Вашингтоном и Тегераном и, как следствие, в увеличении поставок иранского сырья на рынок. Об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков, передает РИА Новости.

По состоянию на 7:31 мск стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,34% — до 67,65 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI прибавили 0,26%, достигнув отметки 62,42 доллара.

Поводом для беспокойства трейдеров стали заявления вице-президента США Джей-Ди Вэнса, который во вторник напомнил о «мощных вооруженных силах» страны и допустил любые варианты действий в отношении Ирана после переговоров в Женеве.

Аналитик IG Тони Сикамор в беседе с Reuters выразил скептицизм относительно быстрого прорыва: по его мнению, хотя урегулирование могло бы снизить политическую напряженность и увеличить предложение иранской нефти, достичь такого результата в краткосрочной перспективе вряд ли удастся.