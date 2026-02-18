Лагард может досрочно уйти с поста главы ЕЦБ

Кристин Лагард может покинуть пост главы Европейского центрального банка ранее завершения своего восьмилетнего срока, сообщили СМИ.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, «ожидается, что Кристин Лагард покинет пост президента Европейского центрального банка до истечения ее восьмилетнего срока, оканчивающегося в октябре 2027 года», передает РИА «Новости».

Ранее Лагард сообщила, что мировая торговля столкнется с долгосрочными последствиями тарифных конфликтов, несмотря на попытки экономик договориться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр торговли США Говард Латник подвергся насмешкам и освистыванию во время выступления на ужине в Давосе, где присутствовали мировые лидеры. Кроме того, источники сообщили, что Кристин Лагард покинула мероприятие прямо во время его выступления.