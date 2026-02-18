США готовятся нанести «сильнейший удар» по России

На фоне временного затишья в публичной риторике Вашингтона и Тегерана разворачивается активная кулуарная работа. РИА Новости со ссылкой на Reuters пишет, что стороны обсуждают возможные сделки в энергетике, добыче полезных ископаемых и авиастроении.

Примечательно, что эти направления совпадают с теми, которые Bloomberg ранее приписывал Москве в контексте возможных уступок по Украине. Однако истинные намерения США раскрыл Дэн Айвасин, директор инвестгиганта PIMCO, управляющего активами на 2 трлн долларов.

Выступая на финансовом форуме, он заявил, что взятие под контроль иранской нефтедобычи вернет Америку в «золотой век». Иранскую нефть можно получать быстрее и в больших объемах, чем венесуэльскую, что станет для России сильнейшим ударом, выбив из рук Москвы ключевые козыри.

Госсекретарь Марко Рубио на Мюнхенской конференции подтвердил новый курс: подавление амбиций Глобального Юга и возвращение контроля над критическими поставками. Вашингтон уже продемонстрировал эту модель в Венесуэле, где власть полностью передала контроль над нефтью США. В Иране ставка сделана на тотальное давление, чтобы получить доступ к добыче нефти и газа.

Сейчас Иран добывает 3,2–4,2 млн баррелей в сутки — максимум за 40 лет. Экспорт идет прежде всего в Китай (1,38 млн баррелей в сутки — 13% всего нефтеимпорта КНР).

По словам Айвасина, США намерены нарастить добычу в Иране на 2 млн баррелей, чтобы вытеснить российскую нефть из структуры китайских закупок. Реализация этих планов станет для Москвы сильнейшим ударом, лишив доходов и ослабив связи с Пекином.