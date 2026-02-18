Роскачество впервые в России сертифицировало веганский алкоголь

В России сертифицировали первый веганский алкоголь. Сертификат получила компания "Башспиртпром", передает пресс-служба Роскачества.

Документы на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус выдал орган по сертификации "Роскачество – Веган".

"Башспиртпром" – это первый производитель в Башкирии, который подтвердил соответствие своей продукции ГОСТ, устанавливающий строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов. За счет этого исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.

По итогам сертификации предприятие получило право маркировать товары специальным утвержденным знаком, который был выбран на всероссийском голосовании, уточнили в пресс-службе.

Ранее в России начал действовать первый ГОСТ на чак-чак – традиционную восточную сладость в виде обжаренных во фритюре кусочков пресного теста, залитых медовым сиропом. Стандарт вводит единые требования к составу, качеству и безопасности блюда, а также дает четкое определение десерта и детально описывает технологические этапы его приготовления.