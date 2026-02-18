Назван ключевой редкоземельный металл будущего

В будущем ключевым редкоземельным металлом станет скандий, который используется в металлургии для производства алюминиево-скандиевых сплавов. Об этом «Ленте.ру» заявила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

© Lenta.ru

По ее словам, у этих сплавов широкий потенциал применения в промышленности, прежде всего в космической отрасли и авиастроении. Кроме того, будет расти спрос на такие металлы, как неодим, диспрозий и празеодим (для производства магнитов), а также на иттрий (сегмент проводников, лазеров) и самарий (ядерная энергетика).

Ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Павел Павлов согласился с тезисом о востребованности скандия, напомнив, что этот металл необходим для производства сверхпрочных сплавов. Также он указал на особое значение неодима и празеодима.

«Много таких металлов требуется в строительстве железных дорог нового поколения, по которым смогут перемещаться левитирующие поезда на магнитной подушке (технология маглев). Маглев, действующий в коммерческой эксплуатации в Шанхае, достигает скорости 431 километр в час. В конце 2025 года новый экспериментальный образец маглева на испытаниях в КНР впервые достиг скорости авиасообщения — 800 километров в час», — напомнил он.

Кроме того, для выпуска современных аккумуляторных батарей для электротранспорта требуется лантан.

Ранее сообщалось, что США намерены сформировать стратегический запас критически важных минералов. Первоначально на эти цели потратят 12 миллиардов долларов. Проект называется Vault.