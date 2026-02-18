Стало известно о подготовке США к отмене санкций против России

США провели обширную подготовительную работу по анализу возможных сценариев отмены санкций против России.

Об этом сообщает издание Economist со ссылкой на главу консалтинговой компании Risk Advisory Патрика Лорда.

«Многие американские юристы работали сверхурочно прошлым летом, после того как Трамп надавил на Украину с целью начала нового раунда переговоров, чтобы изучить возможные сценарии снятия санкций», — говорится в публикации.

По словам источника издания, большая часть работы по изучению сценариев отмены санкций уже сделана.

Раскрыты потери Запада от разрыва связей с Россией

Ранее стало известно, что в декабре 2025 года Евросоюз (ЕС) возобновил импорт картофельной муки из России после затяжной паузы, которая длилась с марта 2025 года. Объемы импорта составили 129,6 тысячи евро в денежном выражении. Это была первая партия импорта за восемь месяцев.