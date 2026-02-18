Европейская комиссия 18 февраля анонсирует стратегию по привлечению капитала в регионы Евросоюза, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной, которые столкнулись с экономическим спадом на фоне геополитической напряжённости.

Детали инициативы раскрывает Politico.

По данным издания, экономические трудности наиболее остро ощутили на себе Польша, Финляндия и страны Прибалтики.

Разработанный в Брюсселе план не предполагает выделения новых бюджетных средств, а направлен на стимулирование международных финансовых институтов к поддержке пострадавших территорий.

Приоритетной целью программы заявлено оживление приграничных районов. В Еврокомиссии опасаются, что отток населения из этих зон может негативно сказаться на способности Евросоюза контролировать свои рубежи.

Также европейские власти обеспокоены тем, что снижение уровня жизни может спровоцировать рост популярности «маргинальных политических сил».

Ожидается, что стратегию представит заместитель главы Еврокомиссии Раффаэль Фитто, ответственный за проведение реформ.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Финляндия переживает тяжёлый социально-экономический период после разрыва отношений с Россией.

31 января бывший британский дипломат Ян Прауд заявил, что европейские государства смогут обеспечить своё развитие только при условии восстановления полноценных отношений с Россией.