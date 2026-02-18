Инвесторы возвращаются в золото

Золото подорожало на 1,3% в среду, вернувшись выше отметки $4900 за унцию. Инвесторы воспользовались двухдневным падением более чем на 3% для покупок металла. Поддержку также оказало ослабление доллара, сообщает Bloomberg.

© if24.ru

Ключевым событием для рынка станет сегодняшняя публикация протокола январского заседания ФРС. Инвесторы будут искать сигналы о сроках и темпах снижения ставок. Голоса внутри центробанка разделились: одни призывают сохранять ставки неизменными ещё некоторое время, а другие допускает дальнейшие сокращения в этом году.

Несмотря на текущую волатильность, крупные банки сохраняют «бычий» прогноз на 2026 год, указывая на сохраняющиеся геополитические риски и структурный спрос на реальные активы. Серебро подорожало на 2,6%, платина и палладий также прибавили около 2%.