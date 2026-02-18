ЦБ назвал одну из главных нерешенных проблем в борьбе с мошенниками

Отсутствие связки российских банков с операторами связи является одной из главных нерешенных проблем в борьбе с финансовыми мошенниками. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Мобильные телефоны, пояснила она, продолжают оставаться главным каналом, через который проходит большинство атак злоумышленников на граждан. При более тесной связи финансовых организаций с сотовыми операторами борьба с мошенниками была бы более эффективной, отметила руководитель регулятора.

В целом обманывать граждан мошенникам за последнее время стало труднее, добавила Набиуллина. Это стало возможно в том числе на фоне ужесточения регулирования со стороны ЦБ. Регулятор также усилил борьбу с подозрительными выдачами наличных в банкоматах. С сентября 2025 года, напомнила глава Банка России, вступила в силе обязательная проверка такого рода операций.

Несмотря на принятые меры защиты, проблема хищения мошенниками денежных средств граждан все еще остается актуальной. Так, по итогам 2025 года суммарный объем нанесенного ущерба достиг 29,3 миллиарда рублей. За 12 месяцев показатель увеличился на 6,4 процента. В целом в прошлом году, констатировали в регуляторе, финансовые злоумышленники стали красть чаще и больше.