В Венгрии рассказали на сколько хватит запасов нефти в стране

Венгрия располагает запасами нефти на три с лишним месяца.

Об этом в соцсети X заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, ссылаясь на слова главы МИД страны Петера Сийярто.

«Запасов Венгрии будет достаточно более чем на три месяца», — говорится в сообщении.

Сийярто также отметил, что правительству удалось обеспечить надежные поставок в Венгрию нефти и других энергоресурсов.

До этого глава МИД страны сообщил, что венгерская нефтегазовая компания MOL объявила о заключении первых контрактов на поставку российской нефти через альтернативный маршрут — морским путем в Хорватию для последующего транзита в Венгрию. Как уточнил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, сырье доставят на нефтеперерабатывающие заводы в марте.

13 февраля Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.