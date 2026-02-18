«Не останется выбора»: в стране ЕС бьют тревогу из-за катастрофической ситуации в экономике

Экономика Германии столкнулась с системным кризисом, из которого, по мнению экспертов, уже не будет возврата к прежним темпам роста. Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер заявил, что «двигатель роста в Германии никогда не запустится снова», передает Bild.

Главная причина — демографические изменения. Общество стареет, рынок труда теряет рабочие руки, а число пенсионеров растет. Фратцшер подчеркивает, что это структурная проблема, а не временный спад.

В ближайшие годы бюджет ждет серьезное испытание: в 2027–2029 годах потребуется закрыть дыру более чем в 130 миллиардов евро. По словам экономиста, у правительства «не останется иного выбора, кроме как повысить налоги и сократить субсидии». Под удар могут попасть льготы на дизельное топливо, освобождение от налога на керосин и компенсации за проезд на работу.

Пессимизм разделяют и в Немецкой торгово-промышленной палате (DIHK). Опрос 26 тысяч компаний показал, что только четверть из них оценивают свое положение как хорошее. Глава DIHK Хелена Мельникова пояснила, что геополитическая неопределенность, высокие издержки и слабый внутренний спрос давят на экономику. Обещанные властями реформы и пакеты поддержки пока не дают ощутимого результата.