«Ожидаем ускорения»: в ЦСР дали прогноз по росту российской экономики на 2026 год

Лера Букина

Рост ВВП России в текущем году может ускориться до 1,3–1,5% годовых. Такой прогноз в интервью News.ru представил генеральный директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

По его словам, позитивный сценарий возможен при сохранении стабильной макроэкономической ситуации, снижении ключевой ставки, росте доходов федерального бюджета на 10% и удержании роста расходов на уровне 2,5%. Смелов подчеркнул, что все ключевые индикаторы — от потребительской активности до состояния госфинансов — взаимосвязаны и в совокупности определяют динамику ВВП.

Напомним, что, по предварительной оценке Росстата, по итогам 2025 года рост экономики составил 1%. Президент РФ Владимир Путин также подтверждал эту цифру, отмечая, что она ниже показателей предыдущих лет.

При этом Международный валютный фонд оказался сдержаннее в оценках: МВФ понизил прогноз по росту российской экономики в 2026 году до 0,8%, что на 0,2 процентного пункта ниже прежнего ожидания.