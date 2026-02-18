Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину
Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину на фоне блокировки Киевом транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Поставки... прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Slovnaft больше не поставляет дизель Киеву.