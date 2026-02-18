Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину на фоне блокировки Киевом транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Поставки... прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии», — цитирует его ТАСС.

В РФ оценили требование ЕК к Киеву

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Slovnaft больше не поставляет дизель Киеву.