Будапешт на фоне истории с трубопроводом «Дружба» приостановил экспорт дизельного топлива Киеву, рассказал на пресс-конференции министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Трубопровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрию, Словакию, Чехию.

В конце января украинская сторона прекратила транзит по «Дружбе», объяснив это тем, что нефтепровод якобы «получил повреждения».

«Информирую вас о том, что поставки дизельного топлива в Украину приостановлены. И они не будут восстановлены до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по «Дружбе», — отметил Сийярто.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, пригрозил Владимиру Зеленскому полностью прекратить подачу электроэнергии на Украину.

Ранее сообщалось, что венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в министерство энергетики Венгрии с просьбой использовать стратегические запасы нефти после прекращения поставок по трубопроводу «Дружба».