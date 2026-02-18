Костин призвал дать банкам жесткие полномочия для борьбы с дропперами

Глава ВТБ Андрей Костин выступил за расширение прав банков в борьбе с дропперством. Об этом он заявил на форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Во-первых, законодательство: надо давать больше полномочий банкам... Я считаю, что здесь нужен комплекс довольно жёстких мер, которые направлены именно на противодействие, и дающий банкам полномочия самим принимать экстренные меры в случае, если возникают такие подозрения», — цитирует его РИА Новости.

Банкир также напомнил, что кредитные организации и сейчас могут блокировать средства и отказывать в выдаче наличных, но этого недостаточно.

Кроме того, Костин указал на важность разъяснительной работы. По его мнению, среди дропперов много молодёжи, которая не осознаёт, что это серьёзное преступление. Наказание и профилактика должны идти рука об руку.

Ранее МВД сообщило, что с июля возбуждено более 830 дел о дропперстве.