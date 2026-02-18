$76.1590.27

Новый автомобильный налог принесет в бюджет России миллиарды

Lenta.ru

Российский бюджет сможет ежегодно пополняться дополнительными 4 миллиардами рублей после введения разового налога на роскошные автомобили. Такой прогноз НСН озвучил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. Данная мера затронет небольшой круг потребителей, объясняет эксперт.

Новый автомобильный налог принесет в бюджет России миллиарды
© Лента.Ru

Ранее стало известно, что группа парламентариев готовится внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий корректировку Налогового кодекса Российской Федерации. Речь об обязательном разовом налоге на очень дорогие машины, стоимость которых превышает 20 миллионов рублей. Кроме того, в список попали катера, яхты, самолеты и вертолеты стоимостью от 50 миллионов. Величина ставки будет варьироваться от 1 до 4 процентов от итоговой цены покупки.

Мосеев, комментируя инициативу, пояснил, что данная мера затронет очень узкий круг потребителей. Доля машин с ценником более 20 миллионов рублей на российском рынке невелика. «Давайте возьмем, что в среднем это будет 1,5-2 процента с покупки. Чем дороже машина, тем их меньше. В год приобретается максимум 10 тысяч таких автомобилей. Если с одной машины за 20 миллионов рублей взимать 2 процента налога, то получается, что бюджет соберет 4 миллиарда рублей в год», — предположил эксперт.

Он уверен, что введение дополнительного сбора не приведет к падению покупательского интереса в сегменте «люкс». По словам Мосеева, состоятельные клиенты и сейчас несут значительные дополнительные расходы при покупке таких автомобилей по сравнению с их стоимостью за рубежом.

Ранее россиянам назвали последствия сильных морозов для оклеенной пленкой машины. По словам автоэксперта Фастова, опасаться нужно не перепада температур.