Новый автомобильный налог принесет в бюджет России миллиарды

Российский бюджет сможет ежегодно пополняться дополнительными 4 миллиардами рублей после введения разового налога на роскошные автомобили. Такой прогноз НСН озвучил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. Данная мера затронет небольшой круг потребителей, объясняет эксперт.

Ранее стало известно, что группа парламентариев готовится внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий корректировку Налогового кодекса Российской Федерации. Речь об обязательном разовом налоге на очень дорогие машины, стоимость которых превышает 20 миллионов рублей. Кроме того, в список попали катера, яхты, самолеты и вертолеты стоимостью от 50 миллионов. Величина ставки будет варьироваться от 1 до 4 процентов от итоговой цены покупки.

Мосеев, комментируя инициативу, пояснил, что данная мера затронет очень узкий круг потребителей. Доля машин с ценником более 20 миллионов рублей на российском рынке невелика. «Давайте возьмем, что в среднем это будет 1,5-2 процента с покупки. Чем дороже машина, тем их меньше. В год приобретается максимум 10 тысяч таких автомобилей. Если с одной машины за 20 миллионов рублей взимать 2 процента налога, то получается, что бюджет соберет 4 миллиарда рублей в год», — предположил эксперт.

Он уверен, что введение дополнительного сбора не приведет к падению покупательского интереса в сегменте «люкс». По словам Мосеева, состоятельные клиенты и сейчас несут значительные дополнительные расходы при покупке таких автомобилей по сравнению с их стоимостью за рубежом.

Ранее россиянам назвали последствия сильных морозов для оклеенной пленкой машины. По словам автоэксперта Фастова, опасаться нужно не перепада температур.