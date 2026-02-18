Инфляция в России перестала ускоряться, следует их данных Росстата, которые привело в своем обзоре о текущей ценовой ситуации Минэкономразвития РФ.

Показатель недельного роста цен в стране составлявший с 3 по 9 февраля 0,13 процента, а до этого — 0,2 процента, замедлился с 10 по 16 февраля до 0,12 процента, свидетельствуют представленные данные.

Уровень инфляции с начала года 2,24 до 1,95 процента.

За отчетные семь дней значительно замедлились темпы подорожания огурцов, упавшие до 0,9 процента, зато яйца подорожали сразу на 3,4 процента. На 0,5 процента подешевело молоко, на 0,4 процента — мясо кур, сливочное масло и сметана.

Банк России объяснил принятое на прошлой неделе решение снизить ключевую ставку с 16 до 15,5 процента тем, что экономика страны продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились. При этом прогноз по инфляции на 2026 год регулятор повысил с 4-5 до 4,5–5,5 процента.