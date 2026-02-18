ФАС России решила проанализировать ценообразование на огурцы в рознице

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена проанализировать ценообразование на огурцы в рознице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

© Газета.Ru

Служба направила запросы в крупнейшие российские торговые сети, чтобы получить нформацию за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы, а также объемах их закупки и реализации.

В ФАС уточнили, что анализу подвергнутся цены на все товарные позиции закупаемых и реализуемых организациями огурцов вне зависимости от их ценового сегмента.

15 февраля уравляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT заявил, что с середины декабря по февраль тепличные огурцы традиционно показывают спад урожайности, а спрос всегда остается высоким, что отражается на конечной стоимости в магазинах. По его словам, в этот период продукция открытого грунта уже заканчивается, и весь объем приходится обеспечивать промышленным теплицам. Предложение на рынке сокращается, тогда как спрос в предновогодние и зимние месяцы остается высоким, что и приводит к росту цен.