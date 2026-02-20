Экономист спрогнозировал доллар по 85-90 рублей при одном условии

Курс доллара может вернуться к уровню 85-90 рублей, если к концу года ключевая ставка снизится до 12%. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Сергей Суетин.

© nsn.fm

По его словам, на рубль сейчас влияют сразу несколько факторов: геополитическая обстановка, санкции, сезонные колебания, баланс экспорта и импорта, а также цены на нефть и драгоценные металлы. Ключевая ставка тоже играет роль, однако ее небольшое снижение на 0,5-1 п.п. само по себе существенно ситуацию не меняет. При этом, отметил эксперт, чем ниже ставка, тем слабее рубль, хотя прямой зависимости здесь нет.

Суетин считает, что при снижении ставки до 12% возможен переток ликвидности в иностранную валюту, что приведет к росту доллара до 85-90 рублей.

13 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 15,5%. 17 февраля курс доллара превышал 76,7 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела примерно на 2%, передает «Радиоточка НСН».