$76.1590.27

Индия не отказалась от российский нефти: последствия и прогноз по ценам

Лера Букина

Индийские компании не принимали решений об отказе от российской нефти, а правительство страны оставляет за собой право самостоятельного выбора энергетических партнеров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявления официальных лиц.

Индия не отказалась от российский нефти: последствия и прогноз по ценам
© РИА Новости

На Мюнхенской конференции глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Нью-Дели будет самостоятельно определять свою политику. При этом госсекретарь США Марко Рубио напомнил, что Индия обязалась не наращивать закупки российского сырья.

Ранее Дональд Трамп отменил пошлины на импорт индийских товаров, а Индия в ответ взяла обязательство закупить у США продукцию на 500 миллиардов долларов в ближайшие пять лет.

До недавнего времени Индия и Китай делили общий объем морского экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки) практически поровну. Однако с начала 2025 года эксперты фиксируют снижение поставок. По пессимистичным прогнозам, они могут сократиться до 1 млн баррелей в сутки, хотя с учетом перепродаж импорт может сохраниться на текущем уровне.

В случае сокращения индийских закупок освободившиеся объемы будут перенаправлены в Азию, преимущественно в Китай, который уже забрал почти весь выпадающий объем. Альтернативные рынки существуют, но требуют дисконта. По данным «Известий», размер скидки на российскую нефть уже достиг 27 долларов за баррель и вряд ли увеличится без дополнительного санкционного давления.