Индия не отказалась от российский нефти: последствия и прогноз по ценам

Индийские компании не принимали решений об отказе от российской нефти, а правительство страны оставляет за собой право самостоятельного выбора энергетических партнеров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявления официальных лиц.

На Мюнхенской конференции глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Нью-Дели будет самостоятельно определять свою политику. При этом госсекретарь США Марко Рубио напомнил, что Индия обязалась не наращивать закупки российского сырья.

Ранее Дональд Трамп отменил пошлины на импорт индийских товаров, а Индия в ответ взяла обязательство закупить у США продукцию на 500 миллиардов долларов в ближайшие пять лет.

До недавнего времени Индия и Китай делили общий объем морского экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки) практически поровну. Однако с начала 2025 года эксперты фиксируют снижение поставок. По пессимистичным прогнозам, они могут сократиться до 1 млн баррелей в сутки, хотя с учетом перепродаж импорт может сохраниться на текущем уровне.

В случае сокращения индийских закупок освободившиеся объемы будут перенаправлены в Азию, преимущественно в Китай, который уже забрал почти весь выпадающий объем. Альтернативные рынки существуют, но требуют дисконта. По данным «Известий», размер скидки на российскую нефть уже достиг 27 долларов за баррель и вряд ли увеличится без дополнительного санкционного давления.