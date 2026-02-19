Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев

Амбициозные планы США по бурному экспорту СПГ сделают американцев беднее, а американскую экономику – слабее. Еще недавно об этом говорили как о нестрашной страшилке, а теперь это обретает вполне конкретные очертания. 2025 год и эта зима показали, что опасность вполне реальная. Действия Вашингтона спасению ситуацию могут сильно не понравиться Европе, зато для России это будет иметь неплохой исход.

В США начали активно обсуждать проблему, что с ростом экспорта американского СПГ жизнь в самой Америке начинает дорожать. И эта ситуация может приобрести более масштабный негативный размах, так как США планируют удвоить экспортные мощности СПГ-заводов к концу 2027 года по сравнению с 2024 годом.

Экспорт СПГ из США увеличился в прошлом году (январь-ноябрь 2025 года) на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. А по сравнению с 2019 годом американские экспортеры СПГ закупили на 209% больше газа, чем в 2025 году (сравниваются данные за 11 месяцев). Таковы данные Управления энергетической информации США (EIA).

Всего американцы поставили на экспорт 142 млрд кубометров СПГ. Это рекордные объемы: еще никогда так много газа не поставлялось на экспорт. Для понимания: за весь 2019 год США поставили на экспорт почти в три раза меньше – 51,5 млрд кубометров газа.

Проблема в том, что рост экспорта гигантскими темпами привел к удорожанию природного газа внутри самих США. Спотовые цены на американском Henry Hub подскочили на 61% в прошлом году. Газ подорожал и для жилых американских домов, и для коммерческих объектов, и для промышленности, и для энергетических компаний США. Коммунальщики даже стали больше вырабатывать электроэнергии на угольных электростанциях, так как на газовых делать это стало дорого.

«После сланцевой революции в начале 2000-х США начали производить очень много газа, и он весь оказался заперт на внутреннем рынке. До этого они были одним из крупнейших импортеров СПГ в мире, но буквально в течение нескольких лет добыча выросла и вытеснила импорт. Дальше США много лет существуют в режиме переизбытка предложения и сверхнизких цен на газ. Именно из-за этого они совершили вторую сланцевую революцию – научились добывать сланцевую нефть. Газ был очень дешевым, а экспорта не было, и компании начали разоряться. Чтобы выжить, они стали бурить жидкую фракцию углеводородов на тех же самых участках и добывать ту самую сланцевую нефть. Сланцевая нефть – это, по сути, газовый конденсат на многих участках. Они сделали это исключительно чтобы выжить. И до сих пор сланцевая нефть, по сути, субсидирует сланцевый газ», – рассказывает историю становления американского сланцевого газа и нефти Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

Все это привело к США к необходимости начать экспорт СПГ. Компании стали строить заводы по сжижению газа для транспортировки в танкеры. Причем строили их на базе СПГ-терминалов, которые раньше принимали импортный СПГ.

«Частично инфраструктура в виде газопроводов, емкостей для хранения газа уже была, что позволило бизнесу сэкономить. Поэтому США стали очень быстро и массово строить СПГ-заводы. И США становятся значимым игроком на мировом рынке СПГ», – отмечает Юшков.

Если США дальше реализуют заявленные проекты по расширению экспортных мощностей, то они рискуют прийти к ситуации экспортного нетбека. Потому что нарастить добычу на те же объемы они не смогут. Это значит, что цена на газ внутри США будет формироваться по формуле экспортного нетбека – стоимость СПГ на внешнем рынке (неважно, азиатском или европейском) минус стоимость доставки до покупателя и стоимость сжижения, говорит Юшков.

То есть у американских производителей газа появится свобода выбора, куда им отправлять газ – на экспорт или на внутренний рынок. Сейчас значительные объемы газа по-прежнему заперты внутри США, и это держит цены на газ низкими. Но как только экспортных мощностей станет достаточно, все изменится – и цены взлетят вверх.

Свобода выбора сделает американцев беднее, а американскую экономику – слабее.

«Цена на газ на внутреннем рынке США станет определяться за счет внешнего рынка, и это довольно опасно. В 2025 году она и так выросла. Долгое время биржевая стоимость газа в США держалась на уровне 100 долларов за тысячу кубометров, а на протяжении 2025 года она выросла в среднем до 150 долларов. Из-за холодов в ряде штатов она подскакивала даже до 200 долларов. Если бы сейчас США уже достигли экспортного нетбека, то цены на газ у них были бы сопоставимы с европейскими за минусом расходов на доставку и сжижение (а это не больше 100 долларов с тысячи кубометров). В Европе биржевая цена из-за похолодания доходила до 525 долларов, а сейчас – более 400 долларов за тысячу кубометров», – говорит Юшков.

Таким образом, если бы в США уже сейчас образовался экспортный нетбек, то газ для американцев стоил бы не 150, а все 300-400 долларов за тысячу кубометров, то есть минимум в два раза дороже. Американцы таких высоких цен даже не вспомнят в своей жизни. При этом надо понимать, что для конечного потребителя она будет еще на несколько сотен долларов выше.

«При экспортном нетбеке легко получается ситуация, когда в самих Штатах погода стабильная, но в Европе морозы, и из-за этого цены на газ внутри США сразу поднимаются. Естественно, что у американцев это будет вызывать возмущение: "Почему, когда в Европе холодает, цены растут в США?" Потому что это ситуация экспортного нетбека», – говорит эксперт ФНЭБ.

С дорогими ценами на газ сделать Америку великой, как хочет Дональд Трамп, будет намного сложнее. Чтобы производства хотели переезжать в США, американской экономике нужно иметь конкурентное преимущество. Сейчас оно есть в виде дешевого газа и электроэнергии.

«Дешевый газ и электроэнергия дают дешевое отопление, свет и низкую стоимость удобрений, азотные удобрения делают из газа (метана). Это позволяет развивать газохимию и сельское хозяйство. Если цены на газ будут как на внешних рынках, то экономика США потеряет свое конкурентное преимущество. А других, типа дешевой рабочей силы и низких налогов, в США не найти. Тогда никакие производства не будут переезжать в США, Юго-Восточная Азия выиграет», – говорит Игорь Юшков.

Поэтому, уверен эксперт, США придут к необходимости ввести регулирование экспортных мощностей. Бывший американский президент Джо Байден пытался это сделать: в конце своего срока он ввел запрет на выдачу разрешений на строительство новых СПГ-заводов, который был отменен новым президентом.

Для ЕС, который стал сильно зависеть от американского СПГ и уверовал в обещание США позаботиться о энергетической безопасности Европы, это плохие новости. Брюссель так легко отказывается от российских углеводородов, и от газа в том числе с 2027 года, не просто так. Он надеется на новые объемы СПГ из США благодаря появлению новых экспортных мощностей. И для ЕС станет неприятной неожиданностью, когда США введут ограничения на экспорт СПГ, потому что собственные интересы для них всегда важнее. Возможно, неслучайно ЕС, запрещая российский газ, оставил для него лазейку для возвращения.