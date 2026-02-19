США собрались нанести новый удар по России

Минторг США предварительно одобрил введение пошлины в размере 132,83% на импорт российского палладия горно-металлургической компании «Норникель».

Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«США поддержали введение предварительных пошлин в размере 133 % на импорт российского палладия», — отмечает Bloomberg.

Окончательное решение по этому вопросу ожидается в июне 2026 года.

Трамп препятствует введению новых санкций против России

Основанием для инициативы стала жалоба американской горнодобывающей компании Sibanye-Stillwater Inc., единственного производителя палладия в США. Компания подала петиции в Министерство торговли и Комиссию по международной торговле в прошлом году, утверждая, что российский палладий поставляется на американский рынок по цене ниже рыночной.

«Из-за того, что Россия продает палладий, местные производители и сотрудники компаний, работающих с редкоземельными металлами в США, оказались в невыгодном положении по сравнению с конкурентами. Соблюдение торговых законов США позволяет нашим американским компаниям, работающим с редкоземельными металлами, конкурировать на равных с другими, менее регулируемыми регионами», — заявил генеральный директор Sibanye Ричард Стюарт.

В петиции компании также утверждалось, что российское государство оказывало добытчикам палладия различные формы финансовой поддержки, включая гранты, льготные кредиты и ослабление экологического контроля. Компания Sibanye»s Montana, в частности, столкнулась с трудностями на фоне низких цен на российский палладий, что вынудило ее сокращать расходы и снижать производственные показатели. При этом в прошлом году цены на металл выросли, достигнув в январе трёхлетнего максимума, после чего немного снизились.

Крупнейшим производителем палладия в мире является российская компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК „Норильский никель“), контролирующая около 40% мирового рынка. Палладий в основном используется в автомобильной промышленности для производства катализаторов, снижающих вредные выбросы бензиновых двигателей. В „Норильском никеле“ от комментариев по поводу предварительного решения Минторга США отказались, отмечает Bloomberg.