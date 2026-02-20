В России производители начали выливать молоко

В России зафиксирован рекордный переизбыток сырого молока, сообщают «Известия».

По итогам 2025 года на складах аграриев скопилось 73,5 тыс. тонн нереализованного продукта, что на 9% больше, чем годом ранее. К этому привел рост импорта из Белоруссии. Кроме того, внутренний спрос у отечественных потребителей не увеличивается. В Минсельхозе заявили, что отрасль стабильно показывает положительную динамику. Несмотря на переизбыток, розничные цены на молоко выросли за год на 19%, до 96 рублей за литр.

По словам экспертов, объемы производства сегодня превышают возможности переработки на фоне ослабления спроса. Даже крупные производители иногда вынуждены сливать часть продукции.

Тем временем, федеральная антимонопольная служба направила крупнейшим ритейлерам запросы по поводу ценообразования на социально значимые товары, в том числе на молоко и сливочное масло. В ведомстве напомнили, что для стабилизации цен на товары существует возможность заключения соглашений между региональными властями и участниками рынка.

В РФ предрекли снижение производства молока в 2027 году из-за сокращения инвестиций. Молочное животноводство — это самая денежно емкая и самая долго окупаемая отрасль. В связи с этим эксперты предсказывают замедление развития молочной отрасли в ближайшие годы. Будут разорятся мелкие хозяйства, где используется очень много ручного труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».