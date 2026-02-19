Китайское издание Sohu опубликовало материал, в котором утверждает, что Пекину удалось переиграть Вашингтон в нефтяной войне вокруг Венесуэлы. По информации СМИ, США рассчитывали использовать контроль над энергоресурсами южноамериканской страны как рычаг давления на Китай, однако план дал серьезный сбой. Вместо ожидаемой уступчивости Пекин продемонстрировал жесткость, фактически введя эмбарго на поставки венесуэльской нефти и свернув сотрудничество по другим направлениям, включая импорт сои.

© Московский Комсомолец

Ситуация примечательна тем, что ранее Китай был главным покупателем венесуэльской нефти, и стороны связывали давние партнерские отношения по схеме «нефть в обмен на кредиты». Однако, когда Вашингтон попытался использовать санкции, чтобы выдавить Китай из Латинской Америки и сменить правительство Николаса Мадуро, реакция Пекина оказалась диаметрально противоположной ожиданиям. Китай не просто отказался от импорта, но и полностью заблокировал любое сотрудничество.

В результате таких действий США, по версии Sohu, оказались в затруднительном положении с огромными запасами венесуэльской нефти, которые теперь нужно срочно куда-то реализовывать. Риторика американского лидера Дональда Трампа кардинально изменилась с ультимативной на примирительную. Еще 31 января он лично пригласил Китай к участию в венесуэльских проектах, надеясь на взаимовыгодный диалог. Однако в Пекине это предложение отклонили.

В китайских СМИ подводят итог: в этой игре Пекин продемонстрировал выдержку и стратегическое терпение, сумев обхитрить Трампа и не поддаться на его уловки.