Цены на нефть 19 февраля 2026: реальная угроза поставкам и нестабильность на рынке

Цены на нефть подскочили из-за переговоров между США и Ираном по ядерной программе. За последнюю неделю эталонные сорта нефти выросли более чем на 4%, достигнув максимума с января, пишет Reuters.

Эксперты опасаются перебоев в поставках через Ормузский пролив, который обеспечивает 20% мировых поставок нефти. По мнению специалиста из Nissan Securities, вероятность полномасштабного конфликта остается низкой.

В Женеве переговоры между США и Ираном продвигаются, однако по некоторым вопросам сохраняются разногласия. Иран планирует представить дополнительную информацию через две недели. Соединенные Штаты усилили военное присутствие возле иранских берегов и рассматривают возможность изменения дипломатического курса. Спутниковые снимки указывают на строительство Ираном бетонного барьера на месте разрушенного Израилем объекта.

Иранские СМИ сообщили о временном закрытии Ормузского пролива. Параллельно в Женеве завершились переговоры между Украиной и Россией, не принеся значительных результатов. Рыночные аналитики отмечают снижение запасов нефти в США, что не соответствует ожиданиям.