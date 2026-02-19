Названо основное препятствие для экспорта российского угля в Индию

В январе 2026 года экспорт российского коксующегося угля в Индию вырос на 63% по сравнению с прошлым годом и на 58% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув показателя в 1,22 миллиона тонн, передает «Коммерсант».

Это стало самым значительным приростом среди основных поставщиков. В 2025 году российские компании-экспортеры понесли убытки из-за падения цен и объемов, но с начала текущего года интерес к углю начал возрастать.

Как отмечается, американские производители угля могут стать ключевым препятствием для расширения российского экспорта угля, если индийская сторона отдаст приоритет поставкам из США в силу торговых соглашений.

Австралия продолжает быть главным поставщиком угля в Индию, увеличив объемы поставок на 2,9%. Однако, несмотря на этот рост, в целом они снизились на 13,4% по сравнению с предыдущим годом. Поставки из Соединенных Штатов Америки также показали увеличение на 12,2% за год, но при этом сократились на 31,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индонезия сократила поставки в шесть раз по сравнению с декабрем 2025 года, что связано с ожидаемым снижением квот на производство в 2026 году. Аналитики считают, что выбор Индией российского угля обусловлен нехваткой высококачественного сырья для сталелитейной промышленности.