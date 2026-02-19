Еврокомиссия подтвердила прекращение поставок топлива Киеву
Европейская комиссия (ЕК) подтвердила прекращение поставок дизельного топлива Киеву Венгрией и Словакией.
Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, сообщает ТАСС.
«Мы получили эту информацию и сейчас анализируем ситуацию», — сказала она.
По ее словам, Еврокомиссия намерена обеспечивать всестороннюю поддержку Украины в том числе в сфере энергетики.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт 18 февраля решил остановить поставки дизельного топлива на Украину. Он заявил, что венгерские власти приняли такое решение из-за отказа Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».