Россия потеряла статус главного поставщика нефти в Индию

В январе доля российской нефти в индийском импорте сырья упала до минимальных с октября 2022 года 21,2 процента, а предварительные данные за февраль показывают, что статус крупнейшего поставщика в страну вернула себе Саудовская Аравия. Об этом со ссылкой на данные Kpler сообщает Reuters.

По оценкам агентства, в феврале российский экспорт в Индию составит в среднем 1-1,2 миллиона баррелей в сутки, то есть примерно столько же, сколько в первый месяц года, но на треть меньше, чем годом ранее. В марте поставки снизятся до 800 тысяч баррелей. В дальнейшем продажи будут постепенно снижаться, хотя и не упадут полностью.

Индия является третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире. Она принялась увеличивать закупки российского сырья после того, как Европа в связи с началом боевых действий на Украине приняла решение снижать энергетическую зависимость от Москвы. Росту экспорта поспособствовали скидки, которые Россия предоставила индийским партнерам, а также возможность продавать нефтепродукты из этой нефти в европейские страны.

Однако президент США Дональд Трамп требовал от Нью-Дели прекратить импорт из России, что, по его мнению, должно помочь остановке конфликта на Украине. Кроме того, Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Оба фактора снижают интерес индийских компаний к сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что скидки на российскую нефть с поставками через порты Балтики выросли до максимума с апреля 2023 года. Такая тенденция наблюдается на фоне проблем с поиском покупателей и удорожанием фрахта. Последнее обстоятельство, в том числе, связано со сложной ледовой ситуацией в Финском заливе, из-за чего число доступных судов снизилось.