На детские товары предложили ввести налоговый вычет

Во фракции "Новые люди" предложили ввести налоговый вычет на покупку детских товаров (колясок или кроватей). Запрос на эту тему депутаты Госдумы отправили в Минфин.

Авторы обращения предлагают законодательно закрепить право граждан на получение социального налогового вычета на покупку детских товаров при рождении ребенка. Внедрение такой нормы, по их оценке, позволит значительно снизить нагрузку на молодых родителей и поддержит рождаемость, а также станет ощутимой мерой по поддержке отечественных производителей детских товаров.

Депутаты пояснили, что в настоящее время расходы российских семей на приобретение базовых детских товаров (детская коляска, кроватка, мебель и других) являются значительной статьей их бюджета. В письме приводятся примерные цены: коляска стоит около 15-20 тысяч рублей, кроватка - порядка 20-25 тысяч рублей и т. д. При этом цены на детские товары ежегодно растут в среднем на 5-10% выше официальной инфляции, добавили авторы.