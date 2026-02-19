ЦБ предложил ограничить срок нахождения клиента в банковском "черном списке"

Банк России предложил ограничить годом нахождение реквизитов клиента банка в базе данных о мошеннических операциях, если он попал в нее первый раз. Новая норма войдет в пакет законодательных мер "Антифрод 2.0". Это поможет упорядочить процесс реабилитации, заявил на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" директор профильного департамента Центробанка Вадим Уваров.

Сейчас реквизиты хранятся в "черной базе" ЦБ бессрочно, что влечет за собой негативные последствия для людей, которые оказались замешаны в мошеннических операциях. Убрать реквизиты из этой базы можно письмом из МВД, предварительно возместив ущерб.

По словам Уварова, некоторые люди обращаются в суды, пытаясь восстановить себе полноценный доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

"В прошлом году у нас таких обращений было порядка 500. В 4 случаях было принято решение судами в пользу граждан, чтобы их вывели из базы по тем либо иным причинам. Основная масса с точки зрения регуляторики и судебных исков подтверждает то, что Банк России правильно ограничивает возможности дистанционного банковского обслуживания и принял правильные меры вместе с коллегами из МВД", - рассказал он.

Представитель МВД России Владимир Зуб назвал конкретные сроки: "В связи со своей профессиональной деформацией в деятельное раскаяние мы не очень верим, поэтому твердо стоим на том, что если первый раз человек попал в базу - это минимум год, последующий - это уже от двух до трех лет".

Наказывать всех одинаково сурово не следует, согласен замдиректора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев.