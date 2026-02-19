Доходам российского бюджета от нефти и газа предсказали двукратное падение

По итогам января и февраля нефтегазовые доходы федерального бюджета России упадут примерно до 800 миллиардов рублей, что почти в два раза ниже, чем прошлогодние 1,56 триллиона. Об этом со ссылкой на уже опубликованные официальные данные, а также собственные расчеты на основании сведений о добыче нефти и газа, об их переработке, объемах экспорта и стоимости пишет Reuters.

© Lenta.ru

Отдельно в феврале доходы вырастут до 410 миллиардов рублей, что больше, чем в январе, за счет роста мировых цен на нефть. Последнее обстоятельство смогло компенсировать рост скидок, которые российские поставщики предоставляют покупателям.

В прошлом году нефтегазовые доходы федерального бюджета рухнули до минимальных с 2020 года 8,48 триллиона рублей.

В бюджетных планах на текущий год заложен сбор 8,92 триллиона рублей, но для достижения таких показателей доходы в месячном выражении должны существенно возрасти в ближайшие месяцы.

Помимо трудностей с наполнением бюджета, проблемы коснутся нефтяных компаний, которым придется в рамках демпферного механизма перевести государству 42 миллиарда рублей. Дело в том, что экспорт топлива из-за скидок стал менее выгодным, чем его реализация в России, и в этом случае они отдают государству часть прибыли.

Между тем из-за финансовых сложностей у представителей отрасли уже в 2025 году, как выяснили СМИ, темпы бурения нефтяных скважин в России упали на 3,4 процента в годовом выражении, до минимальных за три года 29,14 тысячи километров. Отдельно в декабре по сравнению с тем же периодом прошлого года сокращение составило 16 процентов, что чревато падением добычи через несколько кварталов.