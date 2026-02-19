США столкнулись с рекордным скачком торгового дефицита

Непоследовательная тарифная политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что торговый дефицит этой страны по итогам прошлого года вырос до 901,5 миллиарда долларов. Об этом сообщило Bloomberg.

Достигнутый показатель оказался одним из самых больших за всю историю наблюдений с 1960 года. Агентство подчеркнуло, что американская торговля в 2025 году оказалась крайне нестабильной, поскольку импортеры реагировали на постоянные заявления Трампа о введении тарифов. Сильнее всего это проявилось в ситуации с золотом и фармацевтической продукцией. Еще одним фактором, который обеспечил усиление торгового дефицита, стало наращивание поставок компьютерных комплектующих и автомобилей. Оказалось, что в 2025 году американские компании купили за границей компьютеров и комплектующих почти на 145 миллиардов долларов больше, чем в 2024 году.

Оказалось также, что дефицит в торговле с Тайванем вырос до рекордных 146,8 миллиарда долларов, а с Китаем резко сократился, достигнув примерно 202 миллиардов долларов, что стало самым низким показателем за более чем два десятилетия. Кроме того, до рекордных значений увеличился торговый дефицит с Мексикой.

В связи с этим издание напомнило, что Трамп использовал тарифы в рамках своей стратегии по снижению зависимости от иностранных товаров, стимулированию внутренних инвестиций и исправлению многолетнего спада занятости в обрабатывающей промышленности. При этом Белый дом и его экономическая команда критиковали исследования, которые показывали, что американцы понесли большие издержки от введения пошлин.

В первых числах февраля стало известно, что Аргентина и США подписали торговое и инвестиционное соглашения, которые предусматривают, что оба государства отменят сотни пошлин на товары друг друга.