Аналитик предсказал удвоение цен на бюджетную электронику

На фоне дефицита ОЗУ и SSD, который будет наблюдаться в ближайшие годы, бюджетная электроника будет стоить в полтора-два раза дороже. Такой прогноз в интервью газете «Взгляд» дал ведущий аналитик Эльдар Муртазин.

«Я не думаю, что все настолько плачевно. Действительно нагнетают слухи, но бюджетные модели устройств останутся. Просто изменится само понимание бюджетной электроники. Она станет в полтора, а то и два раза дороже», — говорит Муртазин.

Однако он не советует в срочном порядке закупаться техникой, а приобретать лишь то, что действительно нужно в данный момент. Если же сейчас подходит срок замены старого устройства на новое, по его словам, стоит озаботиться этим в ближайший месяц–полтора.

Как сообщает Fortune, растущий дефицит чипов памяти начинает оказывать системное давление на глобальную технологическую отрасль. Руководители ведущих компаний, включая Илона Маска и Тима Кука, предупреждают о риске срыва производственных планов, падения рентабельности и ускоренного роста цен на электронику.

Компании Tesla и Apple, а также ряд других игроков отрасли пожаловались, что нехватка DRAM, ключевого компонента современной электроники, уже ограничивает объемы выпуска.

Ранее стало известно о сорванных планах PlayStation из-за кризиса памяти.