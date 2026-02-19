$76.6490.17

Аналитик Муртазин: цены на бюджетные смартфоны и ноутбуки удвоятся

Газета.Ru

На фоне дефицита ОЗУ и SSD, который будет наблюдаться в ближайшие годы, бюджетная электроника будет стоить в полтора-два раза дороже. Такой прогноз в интервью газете «Взгляд» дал ведущий аналитик Эльдар Муртазин.

Аналитик предсказал удвоение цен на бюджетную электронику
© РИА Новости
«Я не думаю, что все настолько плачевно. Действительно нагнетают слухи, но бюджетные модели устройств останутся. Просто изменится само понимание бюджетной электроники. Она станет в полтора, а то и два раза дороже», — говорит Муртазин.

Однако он не советует в срочном порядке закупаться техникой, а приобретать лишь то, что действительно нужно в данный момент. Если же сейчас подходит срок замены старого устройства на новое, по его словам, стоит озаботиться этим в ближайший месяц–полтора.

Как сообщает Fortune, растущий дефицит чипов памяти начинает оказывать системное давление на глобальную технологическую отрасль. Руководители ведущих компаний, включая Илона Маска и Тима Кука, предупреждают о риске срыва производственных планов, падения рентабельности и ускоренного роста цен на электронику.

Компании Tesla и Apple, а также ряд других игроков отрасли пожаловались, что нехватка DRAM, ключевого компонента современной электроники, уже ограничивает объемы выпуска.

Ранее стало известно о сорванных планах PlayStation из-за кризиса памяти.