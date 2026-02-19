МВФ «похвалил» Киев за выполнение условий по новой программе финансирования
Киев выполнил все требования Международного валютного фонда, которые необходимы для предоставления новой программы финансирования, сообщила агентству РИА Новости глава по коммуникациям МВФ Джули Козак.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что МВФ отменил предварительные налоговые требования к стране для предоставления нового кредита.
Комментируя вопрос о налоговых требованиях, Козак сказала в ходе брифинга, что «власти (Украины) выполнили все необходимые предварительные условия». В рамках новой кредитной программы МВФ скоро опубликует условия для Киева на ближайшую перспективу.
Между тем известно, что Украина в последние годы формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет помощи от Запада. В конце прошлого года Guardian предупредила о риске банкротства Украины уже к весне, если та не получит финансирование из внешних источников.