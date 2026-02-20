В России появился ГОСТ на бананы

ГОСТ на бананы, который впервые был принят Росстандартом, вступит в силу в марте, следует из соответствующего документа.

Документ распространяется на свежие бананы, ввозимые в Россию для последующей продажи в магазинах. Согласно новым требованиям, при ввозе фрукты пройдут контроль по внешнему виду, вкусу, запаху и степени зрелости, передает РИА «Новости».

Ввоз желтых бананов теперь запрещен: разрешены только плоды зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они могли дозреть до состояния потребительской спелости уже на складах и в специальных помещениях. В одной кисти бананов допускается не более одного вырезанного плода с остатком зеленой плодоножки.

ГОСТ также устанавливает, что бананы должны обладать легким огуречным ароматом, а при разрезе выделять млечный сок. Длина каждого банана должна быть не менее 14 см, а количество плодов в одной кисти – не менее трех.

Новый стандарт носит рекомендательный характер, как и большинство ГОСТов в России, и служит ориентиром для производителей. Однако ГОСТ может стать обязательным, если на него есть отсылка в законе, контракте или техническом регламенте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роспотребнадзоре указали, что бананы содержат аминокислоту триптофан, которая усваивается организмом и превращается в серотонин. Витамин B6 в бананах защищает нервную систему от негативного воздействия.