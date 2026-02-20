Новая Зеландия обрушила потолок цен на российскую нефть

Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций и одновременно ужесточила ценовые ограничения на поставки российской нефти, снизив предельную цену до 44,10 доллара США за баррель.

Об этом сообщает МИД страны.

«Внесены изменения 20 февраля 2026 года. <...> Назначить двадцать три человека, тринадцать организаций и 100 судов. Снизить максимальную цену на нефть российского производства с 47,60 до 44,10 долларов США», — отмечается на сайте МИД.

Решение Новой Зеландии последовало на фоне усиления давления на российский нефтяной экспорт. В сентябре 2025 года Евросоюз снизил потолок цен на нефть с 60 долларов до 47,6 долларов за баррель, решение было одобрено при принятии 18-го пакета санкций в июле.

Индия приняла окончательное решение по российской нефти

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил также, что Индия якобы пообещала отказаться от импорта российской нефти, а Вашингтон вводит дополнительные ограничения. Эксперты напоминали, что после схожих шагов Запада в 2022 году Россия уже перенаправляла поставки в Азию, временно сокращала добычу и это приводило к росту мировых цен.