Поступления в бюджет от налогов с вкладов взлетели

В 2025 году поступления в бюджет от налога на доходы по вкладам взлетели. Об этом со ссылкой на данные Минфина сообщает газета «Известия».

За год федеральная казна получила 320,2 миллиарда рублей в виде налога на доходы по вкладам. На фоне высоких ставок налоговая база расширилась за счет рекордных начислений процентов, и поступления выросли втрое — в 2024 году бюджет получил только 110,7 миллиарда рублей по этому налогу.

Как отмечают в Минфине, на рекордные показатели повлияли располагаемые доходы населения, изменение ключевой ставки, а также индекс потребительских цен. Главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин объяснил увеличение сборов резким скачком объема средств россиян в банках — с 2023 по 2025 включительно он вырос с 36 до 57 триллионов рублей. Люди переводили деньги с рынка ценных бумаг на депозиты и откладывали крупные покупки из-за малоподъемной стоимости кредитов, добавил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

В 2026 году доходы бюджета от процентов по вкладам могут составить 567,6 миллиарда, а в 2027-м — 305,4 миллиарда рублей, прогнозируют аналитики Минфина.

Сумма, которая попадает под налогообложение, рассчитывается так: миллион рублей умножают на максимальную в течение года ключевую ставку, сложившуюся на начало месяца, а после вычитают результат из суммы дохода с депозита. В 2024 году ставка поднималась до 21 процента, и платеж взимали с дохода минус 210 тысяч рублей. В 2025-м вычитали те же 210 тысяч рублей, так как выше ставка не поднималась а большую часть первого полугодия она находилась на таком уровне.