Мировые рынки готовятся к новой войне

Западные СМИ сообщили, что в переговорах Вашингтона и Тегерана по ядерной программе прорыва пока не ожидается, а вероятность военного конфликта между странами составляет 90% в ближайшие недели. Рынки уже реагируют: 18 февраля цены на нефть выросли примерно на 4% — до 65 долларов за баррель WTI и 70 за Brent, пишут «Известия».

Главный риск для мировой экономики — возможное перекрытие Ормузского пролива, через который в 2024 году проходило около 20% мирового потребления нефти (20 млн баррелей в сутки) и пятая часть мировых поставок СПГ, прежде всего из Катара. Хотя Иран вряд ли пойдет на длительную блокаду, даже временные нарушения судоходства приведут к задержкам поставок и росту транспортных расходов. Эксперты Oxford Economics ранее прогнозировали рост цен до 115 долларов за баррель при эскалации, а в случае полноценной блокады — до 150 долларов.

Наиболее серьезно последствия почувствуют страны Азии, куда направляется 84% нефти из пролива, а также Европа, получающая катарский газ. Рост цен на энергоносители неизбежно ударит по конечным потребителям. Кроме того, конфликт вызовет скачок ставок на морские перевозки — после июньских ударов 2025 года стоимость фрахта крупнотоннажных танкеров из Персидского залива в Китай выросла более чем вдвое, с 20 до 50 тысяч долларов в день, говорится в материале.

Под угрозой также авиасообщение: закрытие зон полетов и необходимость прокладывать более длинные маршруты между Европой и Азией увеличивают расход топлива и выбросы CO2, а затраты перевозчиков могут возрастать до 40%.

Иран богат не только нефтью — страна входит в первую десятку по запасам меди (4–6% мировых резервов). Любая дестабилизация усилит позиции Китая как основного покупателя иранской меди, но в условиях войны горнодобывающая отрасль становится слишком рисковой для долгосрочных инвестиций.

Европейские реваншисты открыто призвали готовиться к войне с Россией

В случае конфликта инвесторы традиционно переключатся на защитные активы: золото и доллар. Укрепление американской валюты и рост кредитных спредов осложнят обслуживание долгов для развивающихся стран, вынуждая их тратить резервы или ужесточать бюджетную политику.

Главные бенефициары эскалации — экспортеры нефти и газа, чьи маршруты не пострадают: Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар. Россия окажется в выигрыше только при умеренном сценарии с ростом цен и сохранении логистики. В случае серьезной эскалации усиление морского контроля и рост страховых премий осложнят экспорт, полагают эксперты.

В проигрыше окажутся крупные импортеры энергии в Азии и Европе, авиакомпании, логистический сектор и развивающиеся рынки с высоким внешним долгом — они получат тройной удар: ослабление валют, удорожание заимствований и отток капитала.