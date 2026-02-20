Лагард прокомментировала слухи о своем уходе с поста главы ЕЦБ

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что ее "базовым планом" является завершить свои полномочия в срок, таким образом опровергнув слухи о том, что она может уйти в отставку.

Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

"Кристин Лагард заявила, что планирует доработать на посту президента Европейского центрального банка до конца срока своих полномочий, несмотря на слухи о том, что она подаст в отставку, чтобы французское правительство могло помочь выбрать ей преемника до (президентских - прим. "РГ") выборов в следующем году", - пишет издание.

В минувшую среду издание Financial Times со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Лагард якобы намерена уйти в отставку до истечения восьмилетнего срока своих полномочий в октябре следующего года, чтобы уходящий президент Франции Эмманюэль Макрон мог принять участие в поиске ее преемника до президентских выборов, которые состоятся в апреле 2027 года. В тот же день в пресс-службе главы ЕЦБ опровергли эту информацию, заявив агентству Reuters, что Лагард сосредоточена на своей работе и не принимала решения об отставке.

В интервью WSJ Лагард подчеркнула, что искренне считает своей миссией обеспечение прочности евро и защиту этой валюты ради будущего Европы.

ЕЦБ является автономным институтом в системе ЕС и не подчиняется ни национальным правительствам, ни Еврокомиссии, ни уж тем более Европарламенту, что делает его главу одним из самых влиятельных людей в Старом Свете. Это, разумеется, нередко приводит к конфликтам с европейскими политиками: последний из них как раз разгорелся между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем из-за того, что ЕЦБ не стал финансировать их украинскую авантюру за счет эмиссии евро.

Не спешит он включать печатный станок и ради планов этих двух стран, которые являются крупнейшими производителями оружия в регионе, восстановить былые мощности оборонной промышленности и повысить численность вооруженных сил.

Кроме того, в минувшем сентябре Лагард скептически высказалась по поводу инициативы главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен присвоить замороженные российские активы, призвав, как пишет портал Euractiv, "обеспечить соответствие международному праву и уважение к статусу европейской валюты".

Таким образом, раздражение глав отдельных государств и даже "соседних" евроинститутов руководителем ЕЦБ вполне понятно, однако чем закончится этот конфликт, пока непонятно: официальных рычагов влияния на общий Центробанк у них нет.