Германия стремительно милитаризируется, но цена этого курса — бюджетный кризис и разрушение социальной сферы. В 2025 году на оборону потратят рекордные 108 миллиардов евро, а к 2029-му расходы достигнут 3,5% ВВП. При этом полицейские участки страны, по данным Berliner Zeitung, в плачевном состоянии: в кабинетах плесень, текут крыши, а патрульные машины с пробегом под 500 тысяч километров и порванными сиденьями вызывают у граждан лишь чувство стыда, передает РИА Новости.

Представитель профсоюза полицейских Хаген Хусген отметил, что на таком транспорте «просто стыдно ездить», и это формирует у населения негативное впечатление о правоохранителях.

Немецкие СМИ пишут, что с 2029 года бюджет сможет финансировать только социалку, оборону и выплаты по госдолгу. На культуру, образование и инфраструктуру денег практически не останется.

При этом экспорт падает третий год подряд — в 2025-м сокращение составило 0,7% с поправкой на инфляцию. Промышленность за год потеряла более 120 тысяч рабочих мест. Volkswagen впервые за 88 лет закрыл завод в Дрездене.

Экономисты указывают, что правительство Фридриха Мерца столкнулось с крахом финансовой логики — расходы растут на фоне сжатия доходов. Немецкие компании, включая Audi, переносят производства в США из-за дороговизны ресурсов. Политикой канцлера недовольны 67% жителей.

Продолжение курса на милитаризацию, предупреждают эксперты, лишь усугубит кризис и окончательно затормозит рост некогда главного экономического локомотива Европы.