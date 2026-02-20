Тревожные настроения затронули еще одну ключевую российскую отрасль

Более четверти российских IT-специалистов опасаются сокращения на работе. О тревожных настроениях в одной из ключевой отраслей национальной экономики сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования, проведенного аналитиками образовательной платформы PurpleSchool и PR-агентства Glava.

Опрос проводился в онлайн формате, в нем приняли участие в общей сложности свыше 1,1 тысячи респондентов. По итогам исследования выяснилось, что 26 процентов действующих программистов всерьез опасаются массовых сокращений на работе.

В то же время 37 процентов сотрудников признались, что не опасаются подобного рода угрозы. Они не ждут каких-либо изменений и продолжают работать, не задумываясь о риске сокращения персонала. Еще 34 процента опрошенных сейчас находятся в активном поиске нового места труда, свидетельствуют результаты отраслевого исследования.

Ранее аналитики платформы «Хабр» констатировали завершение зарплатной гонки в IT-отрасли российской экономики. Во второй половине 2025 года, указали эксперты, медианная зарплата в этом секторе почти не изменилась в сравнении с тем же периодом 2024-го. Подобную динамику участники рынка объяснили стагнацией окладов в региональных компаниях.